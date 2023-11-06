Hepsi tiyatronun bir parçası! CHP’de ne değişti, ne değişmedi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kongresini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP’de değişen bir şey yok..

Kemal Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinde tattığı başarısızlığın sonrasında, koltuğu Ekrem İmamoğlu’na bırakmak istemedi.

Onun için genel başkanlıktan istifa etmedi..

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İstifa etseydi, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel dahil karşısına çıkacak yarışta, şovmen Ekrem kazanırdı.

Kemal beyin Ekrem İmamoğlu’nun genel başkan olmasını niçin istemediğini de söyleyelim..

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu İBB Başkanlığı sonrasında çok iyi tanıdığı için, koltuğu ona devretmek istemedi ve istifa etmedi.. (Bu tespitimde tereddüt edenler, Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ihtilafda, birbirlerine sarfettikleri sözlere baksınlar.. Biri diğerine “aptal, şizofren, müteahhit kafalı”... Diğeri berikine “Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum” demişti..)

Bu tartışmalar sürerken, Kemal bey genel başkan seçimi yapılacak kongreye gitme noktasında, pek niyetli olmadığını deklare etti.

Ne zaman ki, Ekrem İmamoğlu başkanlığa aday olma yerine, ara dönem için “tavşan aday” formülüne, karşılığında yeniden CHP’nin İBB adayı olmaya sıcak baktı..

Kongre aşamasına geçildi..

Ve hafta sonu o kongre yapıldı..

Kılıçdaroğlu hemen teslim olma yerine..

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