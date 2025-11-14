  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Yerel Hepsi Sivas'a girecekti! Tır dorsesinden bakın ne çıktı
Yerel

Hepsi Sivas'a girecekti! Tır dorsesinden bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hepsi Sivas'a girecekti! Tır dorsesinden bakın ne çıktı

Sivas’ta bir TIR’ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 18 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan iki TIR şoförü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şehirde geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir TIR durdurularak arama yapıldı. Aramada TIR'ın dorsesine gizlenmiş yabancı uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit edildi.

TIR şoförleri İ.D. ve T.G. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıktıkları mahkeme tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği açıklandı. (DHA)

Edirne’de yurda girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne’de yurda girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem

Edirne’de yurda girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı
Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

Yerel

Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

22 kaçak göçmen daha yakalandı
22 kaçak göçmen daha yakalandı

Gündem

22 kaçak göçmen daha yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23