Hepsi Sivas'a girecekti! Tır dorsesinden bakın ne çıktı
Sivas’ta bir TIR’ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 18 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan iki TIR şoförü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şehirde geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir TIR durdurularak arama yapıldı. Aramada TIR'ın dorsesine gizlenmiş yabancı uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit edildi.
TIR şoförleri İ.D. ve T.G. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıktıkları mahkeme tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği açıklandı. (DHA)