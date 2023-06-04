Hepsi oturdu o ayağa kalktı! Erdoğan'ı ayakta alkışlayan İYİ Partili Beker'in HDP açıklaması gündemde

28 Mayıs'ta sandığa gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP/Yeşil Sol Partili milletvekilleri ile CHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri milletvekillerinin TBMM'deki yemin törenine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlık yaparak ayağa kalkmamışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde de aynı saygısızlığı sürdüren CHP'li, İYİ Partili ve HDP/Yeşil Sol Partili milletvekillerinin tutumu tepkiyle karşılandı.

İYİ Partili Beker gurubundan ayrı davrandı!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in ise parti grubundan ayrı davranarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta alkışladığı görüldü. Öte yandan İYİ Partili milletvekillerinden bazılarının da "Biz neden CHP ve HDP ile yan yana duruyoruz. Bu mesele milli bir mesele, Cumhurbaşkanına saygı duymamız gerekir" tepkisi gösterdiği öğrenildi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İYİ Parti kaynaklarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Burhan, "İP'li bir kaynağın, HDP ile yan yana devam etme görüntüsü verilirse yakında İYİ Parti'den kopmalar başlar" dediğini aktardı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker 14 Mayıs'a giden süreçte, "HDP ile yan yana görüntü İYİ Parti'ye zarar verdi" demişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO