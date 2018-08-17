Hepsi odunluktan çıktı! Polis gözlerine inanamadı

Olay, 15 Ağustos günü Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torbacı diye tabir edilen A.K isimli bir şahsın sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği istihbaratı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, operasyon için düğmeye bastı. A.K isimli şüpheli şahsın ağabeyi R.K.’nın evine baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında evde yapılan arama sonucu herhangi bir suç unsuruna rastlanmayınca polis ekipleri bu kez evin yan tarafında bulunan yıkıntı haldeki odunlukta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu, odunlukta tahtaların arkasına çanta bulundu. Çantayı açan polis ekipleri çanta içerisine gizlenen 19 ayrı pakette tam 9 kilo 530 gram eroin ele geçirdi. R.K. gözaltına alınırken, evde bulunamayan A.K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyette sorguya alınan ağabey R.K. ise sorgusunda "Uyuşturucudan haberim yoktu. Oraya kim koydu bilmiyorum" diye ifade verdiği sıralarda, aranan diğer kardeş A.K. ise emniyete gelerek teslim oldu. A.K. emniyetteki ifadesinde uyuşturucuların kendisine ait olduğunu, ağabeyinin ise olaydan haberinin olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabey R.K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.