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Hepsi Manisa'da yakalandı! Büyük operasyon

Kaçak içki imalatı ve satışı yapan kişilere  yönelik operasyonda bin 708 litre alkollü içki ile gümrük kaçağı 97 şişe içki ele  geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

23 Ekim 2018 Salı 21:19
Hepsi Manisa'da yakalandı! Büyük operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesi Barbaros  Mahallesi'nde kaçak içki imalatı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma  başlattı.

İmalat ve satış yaptığı belirlenen şüphelinin evine düzenlenen  operasyonda yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen bin 708 litre alkollü içki  ile 13 litre etil alkol, 10,5 litre anason yağı ve aroması, 2 sıvı ölçüm cihazı,  bir damıtma sistemi yakalandı, şüpheli V.T. gözaltına alındı.

Yunusemre'ye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde de bir kişinin iş yerinde  yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 97 şişe alkollü içki bulundu,  iş yeri sahibi R.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:19
  1. İzmir
  2. Kaçak

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