Hepsi eski asker! Jet skiyle kaçarken yakalandılar

Ege Denizi'nde nefes kesen bir operasyon düzenlendi. İzmir'in Çeşme ilmesindeki Pırlanta Plajı'ndan 3 kişinin jet ski ile Yunanistan'a doğru hareket ettiği bilgisine ulaşan sahil güvenlik ekipleri, denizde jet skili 3 kişiyi durdurdu.

FETÖ'den yargılandıkları ortaya çıktı

Sahil güvenlik ekipleri denizde durdurduğu 3 kişiyi kıyıya çıkarttı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu 3 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan yargılandıkları ve birinini eski üsteğimen diğer ikisinin ise eski astsubaylar oldukları belirlendi. Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları öğrenilen FETÖ'cülerin, İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'de hariç Selçuklu ve Dikili'de de keşif yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemleri sonrası gönderildikleri adliyede tutuklandı.