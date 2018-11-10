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Hepsi avuç içinde

Antik dönem japon hekimi Jin Shin Jyustu göre elimizin her bölümü farklı bir organ ve onunla ilgili duygu ve sinir sistemine bağlıdır.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:20
Hepsi avuç içinde

O dönem alternatif tıp yöntemleri ile insanları iyileştirdiği söylenmektedir. Maksat insanın fizikî ve hissî durumunu dengede tutmaktır. Bu bir tür dokunma terapisidir. Ağrıyı hafifletir ve hayatî enerjiyi dengede tutmaya yardımcı olur.

Bütün duygusal ve enerji noktalarının elde toplandığını belirten Jin Shin Jyustu göre hafif hafif uyumlu dokunmalar ile eldeki enerji hastalıkları iyileştirmede faydalı olur.

Buna günümüzde bioenerji tedavisi deniliyor.

Ona göre ele yapılacak masaj;

Ağrı kesicidir ve gevşemeye yardımcı olur.

Stres ve kaygı etkilerini azaltır.

Kan dolaşımını ve konsantrasyonu artırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cildi güzelleştirir ve cilt problemlerini azaltır.

Vücudun yenilenmesini artırır.

Solunumu rahatlatır ve alışverişini artırır.

Toksinlerden arınmaya yardım eder.

Tabii bunlar size kağıt üstünden aktardığımız notlar. Ne kadar geçerliliği var, artık o sizin denemelerinize bağlı!

İyileştirmek istediğiniz duygu durumu ve organ için o parmağa basılı tutun. Derin nefes alıp verirken, yaklaşık 3-5 dakika tutmalısınız.

BAŞ PARMAK:

Organlar: Mide ve dalak

Duygular: Duygusal baskı, endişe, üzüntü, keder, depresyon, anksiyete, stres, gerginlik,

Fiziksel Belirtileri: Mide sorunları, cilt hastalıkları, baş ağrısı

İŞARET PARMAĞI:

Organlar: Böbrek ve mesane

Duygular: Korku, zihinsel karışıklık, hayal kırıklığı,

Fiziksel Belirtileri: Sırt ağrısı, diş eti sorunları, sindirim problemleri,

ORTA PARMAK:

Organlar: Karaciğer ve kalın bağırsak

Duygular: Öfke, negatif düşünce, kızgınlık, sinirlilik, kararsızlık

Fiziksel Belirtileri: Baş ağrısı, adet sorunları, yorgunluk, kramplar, kan dolaşım sorunları

YÜZÜK PARMAĞI:

Organlar: Akciğerler ve kalın bağırsak

Duygular: Anksiyete, endişe, reddedilme korkusu, olumsuzluk

Fiziksel Belirtileri: Cilt hastalıkları, sindirim ve solunum problemleri.

KÜÇÜK PARMAK:

Organlar: Kalp ve ince bağırsak

Duygular: Özgüven eksikliği, aile, güvensizlik, sinirlilik, yargılayıcı,

Fiziksel Belirtileri: Kan basıncı, boğaz ağrısı, şişkinlik.

Benzer durum tabanımızda

Elimizdeki durumun benzeri ayak tabanımızda. Bu bir "refleksoloji" konusu. Modern tıp da belirtiyor ki, iç organlarımız vücut yüzeyinde deri bölgeleriyle temsil edilirler ve bu deri bölgeleri, bu organlar ile aynı sinirleri paylaşırlar. Meselâ diyaframa tesir eden bir durum omuz başında acıya sebep olur, çünkü her ikisi de aynı siniri paylaşırlar. Ayaktan yapılan her hedefli uyarı öncelikli olarak merkezi sinir sistemini oradan da beyni etkiler bu sayede beyindeki ilgili organ ya da bölgeyi kontrol eden nöronlar arasındaki sinaptik bağlar zenginleşip karmaşıklaşarak görevini daha iyi yapacak seviyeye gelir..

Bedende ağrıyan ve hasta olduğu söylenen organın ayak ve eldeki karşılığını bulup buraya saat istikametinde masaj yapmaya başlayın. Ağrıyan taraf vücudun sol kısmındaysa sol ayağa ve ele, sağ taraftaysa o tarafın el ve ayağına masaj yapacaksınız.

Denemenin bir zararı yok,.Ancak yine de ciddi hastalıklara karşı dikkatli olmak ve doktora görülmeyi ihmal etmemek gerekir.

Şifa Allah’tan..

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:20
  1. Ağrı
  2. refleksoloji
  3. avuç içi
  4. eldeki noktalar

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