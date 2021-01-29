Hep birlikte, aynı anda… Kemalist medyada Selahattin Demirtaş heyecanı
Kemalist medyanın temsilcileri Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği mektubu aynı anda yayınlama yarışına girdi.
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde gazetecilere gönderdiği mektupta hakkındaki suçlamalara yanıt verirken, kayıtlı sözlerini bile inkar etti.
Terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin geçmişte yaptığı 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' açıklamasını inkar eden Selahattin Demirtaş'a Kemalist medyadan aynı anda destek geldi.
Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Cumhuriyet’te yazan Oda TV Haber Müdürü Barış Tekroğlu ve Sözcü’de yazan İsmail Saymaz, dün köşelerini Selahattin Demirtaş'a ayırdı.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, 'Linç kültürü, hukuk ve Selahattin Demirtaş' başlıklı yazısında terör örgütü ile ilişiği bulunan Demirtaş'ı açık açık aklamaya çalıştı.
, Cumhuriyet’te yazan Oda TV Haber Müdürü Barış Tekroğlu da tıpkı Orhan Bursalı gibi Selahattin Demirtaş gündemi oluşturmaya çalışırken terörle bağlantılı ismin devrilen masanın altında kaldığını savundu.
Selahattin Demirtaş'ın mektubuna yer veren bir başka Kemalist gazetesi ise Sözcü oldu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 'Demirtaş'ın mektubunu' başlıklı yazısıyla Selahattin Demirtaş olayını gündemde tutma çabasına girişti.