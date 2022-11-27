Hep aynı numara! İP'ten Yavuz Ağıralioğlu cevabı

Muhalefet, parti içinde ne zaman kendilerini ters köşe yapan bir açıklama olsa, 'Kendi görüşüdür' diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Muhalefetin yaptığı numarayla ilgili yeni bir örnek, İYİ Parti'de yaşandı.

İP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz” sözlerine CHP’li Engin Altay'dan tepki geldi. Altay, Ağıralioğlu için “Kulağı çekilmeli” ifadesini kullandı. Bunun üzerine İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV’ye katılarak "Milletvekilimiz sayın Ağıralioğlu’nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür." demeye kalktı.

İP’in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı kamuoyunda sıklıkla konuşulduğu halde Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklama, muhalefetin yine numara yaptığı şeklinde yorumlandı.