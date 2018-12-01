Hentbolda maçın ardından





KOCAELİ (AA) - EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 10. ve son hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi'ye 30-27 yenilen Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nın antrenörü Müfit Arın, daha çok isteyen ve daha fazla odaklanan ekibin maçı kazandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arın, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını daha önce yitiren iki takımın mücadele ettiğini belirtti.

Arın, müsabakada daha çok isteyen ve sonuna kadar maçı bırakmayan bir rakip olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Biz maalesef oyuna 25. dakikada ilk faulü yaparak başladık ki hentbolda savunma çok önemlidir. 25'inci dakikadan sonra daha farklı bir Beşiktaş ortaya çıktı. İkinci yarı biraz daha etkin, dinamik savunma yaptık ama bu sefer hücumda bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta daha çok isteyen ve daha fazla odaklanan takım kazandı."