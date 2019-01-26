Hentbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor - 2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Norveç ile Danimarka yarın karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - 2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi yarın belli olacak. Danimarka ve Almanya'nın birlikte düzenlediği şampiyonanın finalinde Danimarka ile Norveç karşılaşacak. Danimarka'nın Herning kentindeki mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Danimarka, tarihinde oynadığı 3, Norveç de 1 final maçından mağlubiyetle ayrıldı. Kazanan takım ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Son 5 şampiyonadan 4'ünü kazanan Fransa ise üçüncülük maçında TSİ 16.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

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