Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Kupada yarı final rövanş karşılaşmaları yarın ve 14 Nisan Pazar günü oynanacak



İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş karşılaşmaları yarın ve 14 Nisan Pazar günü yapılacak. Kupada finale yükselecek ilk takım, yarın Antalya'da Muratpaşa Belediyespor ile Yeni Mahalle Belediyespor arasında yapılacak müsabakanın ardından belli olacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. İki takım arasında Ankara'da yapılan ilk maçı Muratpaşa Belediyespor 27-25 kazanmıştı. Yarı finaldeki diğer rövanş müsabakasında ise 14 Nisan Pazar günü Kastamonu Belediyespor, sahasında Ardeşen Gençlik ile karşılaşacak. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Kastamonu Belediyespor, yarı final ilk maçından 29-28 galip ayrılmıştı.

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