Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Ligin 20. hafta mücadelesi, oynanan iki maçla başladı



İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi, iki karşılaşmayla başladı. Alınan sonuçlar şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 21-16 Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor: 36-24

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.