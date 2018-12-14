Hentbol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynanacak, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı ise 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:





- Erkekler Süper Lig





Yarın:

14.00 Karşıyaka Belediyespor-MYK Hentbol (Zühtü Işıl)

15.00 Adıyaman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Adıyaman Belediye)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Maliye Piyango (Üçevler Spor Tesisleri)

16 Aralık Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Beşiktaş Mogaz-Göztepe (Süleyman Seba)





- Kadınlar Süper Lig





16 Aralık Pazar:

13.00 Samsun Gençlik-Üsküdar Belediyespor (Samsun Atatürk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Polatlı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Yeni Polatlı)

16.00 Yalıkavakspor-Ardeşen Gençlik (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (THF)