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Hentbol: Haftanın programı

- Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynanacak- Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak

14 Aralık 2018 Cuma 10:10
Hentbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynanacak, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı ise 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- Erkekler Süper Lig


Yarın:

14.00 Karşıyaka Belediyespor-MYK Hentbol (Zühtü Işıl)

15.00 Adıyaman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Adıyaman Belediye)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Maliye Piyango (Üçevler Spor Tesisleri)

16 Aralık Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Beşiktaş Mogaz-Göztepe (Süleyman Seba)


- Kadınlar Süper Lig


16 Aralık Pazar:

13.00 Samsun Gençlik-Üsküdar Belediyespor (Samsun Atatürk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Polatlı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Yeni Polatlı)

16.00 Yalıkavakspor-Ardeşen Gençlik (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (THF)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:10
  1. Erkekler Süper Lig
  2. HENTBOL
  3. Kadınlar Süper Lig

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