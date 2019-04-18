Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası yarı final - 1955 Batman Belediyespor: 24 - SELKA Eskişehir Hentbol: 31



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında SELKA Eskişehir Hentbol, 1955 Batman Belediyespor'u deplasmanda 31-24 yendi. Batman 19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-12 önde tamamlayan SELKA Eskişehir Hentbol, karşılaşmayı da 31-24 kazandı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 1 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.



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