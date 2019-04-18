0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası yarı final

- 1955 Batman Belediyespor: 24 - SELKA Eskişehir Hentbol: 31

18 Nisan 2019 Perşembe 17:56
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası yarı final


İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında SELKA Eskişehir Hentbol, 1955 Batman Belediyespor'u deplasmanda 31-24 yendi.

Batman 19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-12 önde tamamlayan SELKA Eskişehir Hentbol, karşılaşmayı da 31-24 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 1 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 17:56
  1. Batman Belediyespor
  2. Erkekler Türkiye Kupası
  3. HENTBOL
  4. Selka Eskişehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalın: "(Suriye'nin toprak bütünlüğü) Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova'ya yaptığı ziyarette bu konu Rus mevkidaşlarımızla ele alınmıştı. Şu anda beklentimiz özellikle orada Anayasa Komisyonu'nun bir an önce kurulması ve çalışmalarına BM çatısı altında baş
    1. Kalın: "(Suriye'nin toprak bütünlüğü)..
    2. AK Partili vekiller Türk Kızılayı..
    3. Macron Papa'yı Fransa'ya davet etti
    4. İntihar eden eski Peru Devlet Başkanı..
    5. Aydın MHP’den Berat Kandili mesajı
    6. İİT Bangladeş'teki Arakanlı..
    7. Kalın: "(Yerel seçim sonuçları)..
    8. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    9. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu..
    10. Avrupa'dan Çin'e flaş çağrı! "Derhal..
    11. Kars’ta kan bağışına sağlıkçılardan..
    12. KBÜ’de 3. Sanat ve Tasarım günleri..
    13. Yeni dönemin ilk meclisi toplandı
    14. 10 yıldır hastanelerde yaşıyor
    15. Yunanistan'da FETÖ bağlantılı kişi ABD..
    16. Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine..
    17. Öğrenci servisi kamyona çarptı: 8..
    18. Piyasalarda gün sonu
    19. Deveci: “Dünya bizi izleyecek”
    20. TOKİ Konya Kadınhan kura sonuçları
    21. Yemen'de Husiler, ABD Başkanı Trump'ı..
    22. Eski polislere FETÖ'den mahkumiyet
    23. Borsa günü düşüşle tamamladı
    24. Zulüm sürüyor! 800 yıllık camiyi..
    25. Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor..
    26. Terör örgütü PKK gözünü çocuk ve..
    27. CHP’li başkanın ilk icraatı T.C...
    28. Gülefer Yazıcıoğlu: "10 yıldır..
    29. Polonya'daki öğretmenlerin grevi
    30. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz