Salon: Üçevler Spor Tesisleri

Hakemler: Özgür Benli, Savaş Yüksek



Nilüfer Belediyespor: Ozan Arifoğlu 4, Andrejevic 3, Spasoje 2, Gürkan Soğukpınar 3, Ramazan Mutlu 1, Perovic 5, Emre Gümüştaş 7, Ömür Pehlivan 2

Beşiktaş Mogaz: Özgür Sarak 3, Pribak 1, Krsmancic 3, Mehmet Demirezen 4, Baran Nalbantoğlu 1, Tolga Özbahar 3, Onur Ersin 3, Doğukan Keser 7, Lasica 1, Nuic 5, Tomic 4, Gökay Bilim 1

İlk yarı: 13-17

İki dakika cezası alanlar: Spasoje, Adnan Tayfur (Nilüfer Belediyespor), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Mogaz)





BURSA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 36-27 yendi.

Beşiktaş Mogaz, en yakın takipçisi Selka Eskişehir Hentbol'un Adıyaman Belediyespor'a 27-20 yenilmesinin ardından ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.





- Beşiktaş Mogaz 15. kez şampiyon





Hentbol Erkekler Süper Lig'in sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş Mogaz, üst üste 11'inci, toplamda 15. şampiyonluğuna ulaştı.

1978-1979 sezonundan itibaren düzenlenen ligde ilk şampiyonluğunu 1980-1981'de elde eden siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon da kupanın sahibi oldu.

Ligdeki ikinci şampiyonluğun ardından 22 sezon bu başarıya hasret kalan Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 2006-2007'de yine zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2008-2009'dan itibaren 11 sezon boyunca ipi göğüslemeyi başardı.

Bu sezon ligde oynadığı 18 maçı da kazanan Beşiktaş Mogaz, Nilüfer Belediyespor'u da 36-27 yenerek toplamda 15. şampiyonluğunu elde etti.











