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Hentbol: Erkekler Challenge Kupası

- Göztepe: 28 - OIF Arendal: 28- Türk temsilcisi kupaya veda etti

25 Kasım 2018 Pazar 18:56
Hentbol: Erkekler Challenge Kupası


Salon: Bornova Atatürk Spor Kompleksi

Hakemler: Yann Carmaux, Julien Mursch (Fransa)

Göztepe: Yunus Özmusul 1 (Enis Yatkın) (Alp Yıldız), Enis Harun Hacıoğlu 2, Erdoğan Sürer 1, Görkem Biçer 2, Halil İbrahim Öztürk 3, Tuğbek Çatkın 6, Adnan Diri 2, Atila Zaman, Enes Gümüşok 8, Nevzat Kerem Direk 2, Murat Berkay Durmaz, Tahir İlkbahar, Murat Sekmen 1, Murat Enç

OIF Arendal: Bergsholm Kristensen, Vidovic 2, Lindboe 5, Pedersen 4, Johanson Munk 1, Jonsson 4, Simonsen 4, Lindell, Paulsen 4, Ellidason 3, Rannekleiv, Hoffstad 1

Devre: 14-15

İki dakika cezası alanlar: Enis Harun Hacıoğlu, Enes Gümüşok, Adnan Diri, Nevzat Kerem Direk, Erdoğan Sürer, Tahir İlkbahar (Göztepe), Vidovic, Johanson Munk (2), Jonsson, Rannekleiv (OIF Arendal)


İZMİR (AA) - Hentbol Erkekler Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında konuk ettiği Norveç temsilcisi OIF Arendal'la 28-28 berabere kalan Göztepe, ilk müsabakada rakibine 40-25 yenildiği için kupadan elendi.

Müsabakanın başında 7-3 üstünlük kuran rakibi karşısında 8-8 eşitliği yakalamasına rağmen üstünlüğü ele geçiremeyen Göztepe, ilk devreyi 15-14 geride kapattı. İkinci yarıda 20-16 öne geçen Norveç temsilcisi karşısında Göztepe son bölümde 26-26 beraberliği sağladı. Müsabaka Göztepe'nin son saniyede Erdoğan Sürer'in golüyle 28-28 eşitlikle tamamlandı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:56
  1. Challenge Kupası
  2. Göztepe
  3. HENTBOL
  4. OIF Arendal

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