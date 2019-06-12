Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 25 - Kuzey Makedonya: 26



Salon: Porsuk

Hakemler: Evgeny Zotin, Nikolay Volodkov (Rusya)

Türkiye: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe), Alp Eren Pektaş 1, Onur Ersin 2, Doruk Pehlivan 10, Ömer Özkan Arifoğlu 2, Mehmet Demirezen 1, Görkem Biçer 5, Halil İbrahim Öztürk 1, Can Çelebi 3, Baran Nalbantoğlu, Uğur Erceylan

Kuzey Makedonya: Ristovski (Mitrevski), Stoilov 1, Dimitrioski 1, Lazarov 7, Taleski 5, Kuzmanovski 3, Georgievski 4, Peshevski 1, Madjovski 4

İlk yarı: 13-11

İki dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu, Can Çelebi, Uğur Erceylan (Türkiye), Taleski (Kuzey Makedonya)

ESKİŞEHİR (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 26-25 mağlup oldu. Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye, Kuzey Makedonya karşısında ilk yarı sonunda soyunma odasına 13-11 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci devresinde farkı kapatan ve öne geçen konuk ekip, mücadeleden 26-25 galip ayrıldı.

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