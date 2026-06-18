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Spor Henry’den Ronaldo’ya yaylım ateşi: Takım oyununu baltalıyor
Spor

Henry’den Ronaldo’ya yaylım ateşi: Takım oyununu baltalıyor

Yeniakit Publisher
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Henry’den Ronaldo’ya yaylım ateşi: Takım oyununu baltalıyor

Portekiz’in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldığı maçta 6. kez Dünya Kupası'na çıkarak tarihe geçen Cristiano Ronaldo, etkisiz oyunuyla hedef tahtasına oturdu. Fransız efsane Thierry Henry, yıldız oyuncunun gol hırsıyla takım arkadaşı Bruno Fernandes'in alanını kapattığını ve Portekiz'in oyununu olumsuz etkilediğini savundu.

Dünya Kupası K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun performansı beklentinin altında kaldı. Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, performansı nedeniyle Ronaldo'yu eleştirdi.

Dünya Kupası'na galibiyet hedefiyle başlayan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. K Grubu'ndaki mücadelede beklenen performansı sergileyemeyen Portekiz'de, gözler Cristiano Ronaldo'ya çevrildi.

RONALDO ETKİSİZ KALDI

Karşılaşma boyunca 3 şut çeken Cristiano Ronaldo, bu denemelerinde isabet bulamadı. Maçı tamamlayan Portekizli saha oyuncuları arasında en az topla buluşan isimlerden biri olan deneyimli futbolcu, mücadeleyi 25 top temasıyla tamamladı.

TAKIM ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin attığı gol sonrası Ronaldo'nun sinirlendiği ve kaleci Diogo Costa ile tartışma yaşadığı belirtildi. İkilinin devre arasında soyunma odasına giderken de gerginliği sürdürdüğü aktarıldı.

GOL HASRETİ SÜRÜYOR

Portekiz Milli Takımı formasıyla son 10 maçında gol atamayan Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında da sessiz kaldı. 41 yaşındaki yıldızın tüm maçı sahada tamamlaması ise teknik direktör Roberto Martinez'e yönelik eleştirileri artırdı.

MARTINEZ'E TEPKİ GELDİ

Eski futbolcu Chris Sutton, Ronaldo'nun oyundan alınmamasını eleştirdi. Sutton, Roberto Martinez'in yıldız oyuncuyu kenara almakta çekingen davrandığını savunarak Portekiz'in bu tercihle oyunda zorlandığını ifade etti.

HENRY'DEN RONALDO YORUMU

Cristiano Ronaldo'ya bir eleştiri de Thierry Henry'den geldi. Fransız futbol efsanesi, Ronaldo'nun bir pozisyonda Bruno Fernandes'in alanını kapattığını belirterek, Portekizli yıldızın gol atma isteğinin takım oyununu olumsuz etkilediğini savundu.

TARİHE GEÇTİ AMA TARTIŞILDI

Öte yandan Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyerek bu alanda Lionel Messi ile birlikte tarihe geçti. Ancak Portekizli yıldızın bu tarihi başarısı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısındaki etkisiz performansının gölgesinde kaldı.

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