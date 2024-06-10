Heniyye İsrail Savaş Kabinesi'ndeki istifaları değerlendirdi!

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ettiğini ve partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurmuştu.

Daha sonra da İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot istifa etmişti.

Konuya ilişkin açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den geldi. Heniyye, Gantz ve Eisenkot'un istifalarına da değinerek “Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar” dedi.

Gantz ve Eisenkot'un istifasının İsrail'in siyasi sisteminin “çöküşte” olduğunu gözler önüne serdiğini açıklayan Heniyye, Netanyahu'ya alternatif olarak gösterilen Gantz'ın Netanyahu'dan bir farklı olmadığını ifade ederek, “Her ikisi de yıkım peşinde koşan katiller” diye konuştu.

Heniyye, İsrail'in herhangi bir ateşkes anlaşmasını engellemek için Nuseyrat mülteci kampına saldırdığını ve 274 kişinin öldürerek 4 İsrailli esiri kurtardığını söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, ABD'yi de saldırının bir parçası olmakla suçlayarak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail yönetiminden “daha az suçlu” olmadığını söyledi.

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