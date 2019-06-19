Hendekçi PKK, paçavrasıyla mesaj verdi! ‘Sur’u düşünün İmamoğlu’na oy verin’

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Dünkü sayısında “Oylar İmamoğlu’na” manşeti atan PKK paçavrası Yeni Yaşam gazetesi, HDP yönetiminin CHP’li Ekrem İmamoğlu’na oy verilmesi çağrısına yer verdi. Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki yöneticilerinin İmamoğlu’na oy verme çağrılarına da yer veren PKK paçavrası, bugünkü manşetinde de PKK’nın yakıp yıktığı Diyarbakır Sur üzerinden mesaj verdi.

PKK’nın yıktığı Sur üzerinden İmamoğlu’na oy istedi

Cezaevinde tutuklu HDP eski EşbaşkanıSelahattin Demirtaş’ın sosyal medyadan İmamoğlu’na oy istemesiyle, HDP ve PKK bileşenleri var gücüyle CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazanması için seferber oldu. PKK yayın organı olarak bilinen Yeni Yaşam paçavrası, bugün manşetten yer verdiği “Sur’u Düşünün” haberinde, Diyarbakırlı vatandaşların İstanbul’da yaşayan Kürtlerden İmamoğlu’na oy vermelerini istediğini yazdı.

“Halkımızın İmamoğlu’nu desteklemesini isteriz”

PKK paçavrası Yeni Yaşam gazetesi, “‘Oy verirken yıkılan kentleri düşünün’ diyen İstanbullu Kürt seçmenler: Sur’u düşünün” başlıklı haberinde, “31 Mart seçimlerinde HDP’nin çağrısı ile büyük oranda Ekrem İmamoğlu’na oy veren Kürt seçmenler, yine Ekrem İmamoğlu’nu işaret ediyor. Ferit Abdullahoğlu adlı yurttaş, ‘yaşanan şeyler başka televizyonda gösterilenler başka. Örneği Sur’da dünya kadar insanımız öldü. Bunun için Kürtler kesinlikle bunu düşünerek oy vermeli.’ diyor.” ifadelerini kullandı.

PKK sempatizanlarına mesaj mı veriyor?

Diyarbakır Sur hatırlatmasıyla CHP’li Ekrem İmamoğlu’na oy isteyen PKK paçavrası, bir şehri yağmalamanın, yakıp yıkmanın örneği olarak hafızalara kazınan Diyarbakır Sur üzerinden PKK sempatizanlarına da mesaj verdi. İmamoğlu’nun kazanması halinde PKK’lı teröristlerin İstanbul’u Sur’a çevirebileceği mesajı olarak da yorumlanabilecek haberin hemen altına PKK elebaşı Öcalan’ın fotoğrafıyla mesajlarını da paylaşan PKK paçavrasının hergün İmamoğlu’na destek haberleri yapması dikkatlerden kaçmıyor.