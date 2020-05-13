Hemşire Tuğçe Kılıç kurduğu "Yaşam Çiçeği" derneğiyle iyilik dağıtıyor

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Hemşirelik yaparken "Yaşam Çiçeği" adlı dernek kuran Tuğçe Kılıç, yurt içinde ve dışında birçok ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıyor.

Özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Kılıç, yıllardır sürdürdüğü yardım faaliyetlerini daha düzenli hale getirmek için gönüllü ekipten oluşan "Yaşam Çiçeği" adını verdiği bir dernek kurdu. 2 yıldır dernek üzerinden hem yurt içi hem de dışında 7 farklı ülkede yardım organizasyonlarında bulunan Kılıç, bağışçılardan gelen yardımların listesini tutuyor. Kılıç, yardımları ailelere teslim ederken video da çekip bağışçılara iletiyor. Videoda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü göstermeyen Kılıç ve diğer gönüllüler, gıdadan temizlik malzemesine, bebek bezinden oyuncağa kadar birçok yardım malzemesini ailelere ulaştırıyor.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde ve ramazan ayı dolayısıyla erzak yardımı yaptıklarını belirterek, "Erzakların yanı sıra marketten kendi ihtiyaçlarını kendileri temin edebilsinler diye gıda kartları veriyoruz. 65 yaş üstü dışarı çıkamayan büyüklerimiz oluyor, onların ihtiyaçlarını alıyoruz. Engelli çocuklarımız oluyor, onlara bez götürüyoruz. Bu yaptıklarımız bize ulaşan bağışçılarımız sayesinde. Biz sadece vesile oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bir anda kendimi yardım faaliyetlerinin içerisinde buldum"

Yardım faaliyetlerine nasıl başladığını anlatan Kılıç, şunları söyledi:

"Annem Arakan'da kendi adına kurban kestirmek istedi. Kurban Arakan'da kesildikten sonra bana videosunu gönderdiklerinde çok etkilendim. Zaten 10 yıldır kendi çevremde ufak tefek yardımda bulunuyordum ama daha sonra çevremdeki insanların bana ulaşıp, 'şurada bir aile varmış bakabilir misin' diye söylediklerinde yardımcı olmaya çalışırken bir anda kendimi yardım faaliyetlerinin içerisinde buldum."

Bu yıl da ramazanda Arakan'a yardım gönderdiklerini, iftar organizasyonu düzenlediklerini ve 200 aileye erzak yardımı yapacaklarını bildiren Kılıç, genelde öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyette bulunduklarını dile getirdi.

İhtiyaç sahipleri yardım talebinde bulunduklarında gerçekten yardıma muhtaç olup olmadıklarını araştırdıklarını kaydeden Kılıç, muhtar ve bakkallarla konuşup teyit ettiklerini söyledi.

- "Önceden tatillere giderdim şimdi kendimi Suriye ya da Afrika'da buluyorum"

Dernekle birlikte arkadaş ortamının değiştiğini dile getiren Kılıç, yakın çevresinin artık dernekteki gönüllülerden oluştuğunu belirtti.

Kılıç, "Derneği kurduktan sonra hayat tarzım da değişti. Önceden izinli olduğumda tatillere giderdim şimdi izinli olduğum ilk fırsatta kendimi ya Suriye'de ya Afrika'da ya da Irak'ta buluyorum. Gönüllerde olmak çok güzel bir şey. Bir yaşlının ziyaretine gitmek onu yalnız bırakmamak bile bizim görevimiz gibi. Dernek olarak değil, herkesin bunu yapması gerekiyor. Yardım işlerine bir kere girdiğin zaman çıkamıyorsun." diye konuştu.

Tuğçe Kılıç, bu yardım çalışmalarını yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Onlara değil biz kendimize ediyoruz. Yardım aslında bir başkasına bir şey verirken kendini iyileştirmektir, kendine bir iyiliktir." ifadelerini kullandı.