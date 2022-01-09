Hemşire Batuhan Yiğit neden öldürüldü? Batuhan Yiğit’i kim öldürdü?

Batuhan Yiğit neden öldürüldü? Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı. 23 yaşındaki genç hemşire, akşam evine geri dönmedi. Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kaybolduğunu gördü. 6 günlük aramda bir sonuca ulaşamayan aile üyelerinden Yiğit'in annesi ve ablası 7. Günde Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıktı.

Batuhan Yiğit’in neden öldürüldü?

Ablası Buket Yiğit kardeşi ile son konuştuğunda Batuhan'ın üzgün olduğunu belirtti. Abla Yiğit Müge Anlı'ya son konuşmalarını anlattı: "En son konuştuğumuzda biraz üzgün gibiydi. Neden üzgün olduğunu sorduğumda üniversiteden Kemal diye bir arkadaşıyla aralarının bozuk olduğunu ve ona bir sırrını verdiğini söyledi.

Batuhan Yiğit’in arkadaşına söylediği sır ne?

Ama Kemal'de Batuhan'a sırrını kız arkadaşına söylerim diye tehdit etmiş. O yüzden bundan sonra kimseye sırrımı vermeyeceğim demişti. Ben o sırrın ne olduğunu sorduğumda bana da anlatmak istemedi."

Hemşire Batuhan Yiğit mektubunda ne yazdı?

7. günde de aramalar devam ederken genç hemşireden saat 13.30 sıralarında acı haber geldi. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda aramaların devam ettiği esnada birinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber etti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda yerde yatan hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp olarak aranan genç hemşire olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde yerde yatan kişinin kayıp olarak aranan genç hemşirenin olduğu anlaşıldı. Genç hemşirenin boğazında ve elinin çeşitli yerlerinde bulunan kesikler dikkat çekti.

Yapılan ilk incelemelerde genç hemşirenin intihar ettiği tespit edildi. Yiğit'in çantasında bulunan notta İstanbul'a tayini çıktığı için mutsuz olduğunu, yaşamak istemediğini ve kendisine zarar vermeyi uzun süredir düşündüğünü yazdığı ortaya çıktı. İntihar ettiğine inanmayan ve Batuhan Yiğit'in cinayete kurban gittiğini düşünen yakınları herhangi bir sıkıntısı olmadığına dikkat çekti.

Batuhan Yiğit otopsi raporu çıktı mı?

Yapılan araştırmada Yiğit’in çantasından "Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıkarken, yapılan otopside ise boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı.