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Ekonomi Hemşire alımları | Hemşire iş ilanları sözleşmeli sağlık personeli alım başvurusu
Ekonomi

Hemşire alımları | Hemşire iş ilanları sözleşmeli sağlık personeli alım başvurusu

Sağlık personel alım haberleri:Hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alımı iş ilanı Sağlık personel alımı ne zaman 2021? Hacettepe Üniversitesi KPSS puanı esas alarak toplamda 65 sözleşmeli sağlık personel alımı yapacak. Yayınlanan personel alımı ilanı ile Hacettepe Üniversite sağlık personeli alım tarihi ile sağlık personeli alımları iş ilan başvuru şartları açıklandı. İşte sözleşmeli hemşire alımı ilan detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 16:41:00 -
Hemşire alımları | Hemşire iş ilanları sözleşmeli sağlık personeli alım başvurusu

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli alım şartları neler?

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

(9) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlıkteknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak. Hacettepe Üniversitesi sözleşemeli sağlık personeli alım başvuruları 30 Nisan 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Sözleşmeli sağlık personeli alım ilan detayları için tıklayın

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