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Kültür - Sanat Hemşin çorabı coğrafi işaret tescili aldı
Kültür - Sanat

Hemşin çorabı coğrafi işaret tescili aldı

Rize'nin Hemşin ilçesine özgü "Hemşin çorabı", coğrafi işaret tescili aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:21:00 -
Hemşin çorabı coğrafi işaret tescili aldı

Rize'nin Hemşin ilçesine özgü "Hemşin çorabı", coğrafi işaret tescili aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hemşin çorabının coğrafi işaret tescili almasıyla Rize'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 12'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Kemal Çeber, coğrafi işaret tescilinin illerin kendini yöresel anlamda tanıtması adına çok önemli bir değere sahip olduğunu vurguladı.

Rize'nin çok fazla kültürel değeri içinde barındıran bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Çeber, "Bunların tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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