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Medya Hemen sildiler... KGM açıklama yaptı, Onedio'nun algı operasyonları boşa çıktı!
Medya

Hemen sildiler... KGM açıklama yaptı, Onedio'nun algı operasyonları boşa çıktı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin şiddetini gösteren görsellerden biri olan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerindeki yıkıntı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aleyhine provokasyon çabasında olan hesaplar tarafından paylaşıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ise Twitter'da bir açıklama yaparak söz konusu yolun KGM sorumluluğunda olmadığını aktardı ve algı çalışmalarını boşa çıkarttı. KGM'nin cevabının ardından Onedio, ilgili paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:42:00 -
Hemen sildiler... KGM açıklama yaptı, Onedio'nun algı operasyonları boşa çıktı!

Kahramanmaraş'ta neydana gelen ve asrın felaketi olarak tanımlanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler birçok yapıda ciddi hasarlar meydana getirdi.

İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesi sınırlarında bulunan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün yolu depremin en şiddetli etkisini yaşayan yapılardan biri oldu.

Yolda oluşan devasa çatlaklar söz konusu depremin boyutunu gözler önüne serdi.

BAKANLIK ALEYHİNE ALGI ÇALIŞMASI YAPTILAR

Karayolunun görselini sosyal medya hesabından paylaşan Onedio, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sözlerini çarpıttı ve algı çalışmasına girişti.

Onedio'nun ilgili paylaşımında hasar gören yol, Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolünde olmamasına rağmen yapılan çarpıtmayı KGM boşa çıkardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KGM CEVAP VERDİ

Twitter hesabından Onedio'nun tweetini alıntılayan Karayolları Genel Müdürlüğü, "İlgili görseldeki yol Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

ONEDİO PAYLAŞIMI SİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tweetinin ardından Onedio, söz konusu paylaşımı sildi. Paylaşımı silmesine rağmen herhangi bir düzeltme mesajı yayınlamayan Onedio sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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Yorumlar

İslamın Neferi

eskiden bir sakız vardı TİPİ TİP diye....tipi tiipler çoğaldı ülkede...ahlaksızlık sakız gibi çiğneniyor..

a.d.

Yahu arkadaş bunlar komplemi iyi aile ! çocuğu..........
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