Hemen emekli olmak avantajlı

Soru: Ben 1989 yılında sigortalı oldum. 1992 yılı sonuna kadar 1125 gün prim ödemem oldu. 5.1.1993 tarihinden bu yana kesintisiz Bağ-Kur sigortalısıyım. Doğum tarihim 29.9.1968. Bağ-Kur’um 12. basamaktan başladı. Halen her ay 1.500 TL prim ödemekteyim. Askerlik borçlanarak hemen mi emekli olmalıyım yoksa bir yıl daha prim ödeyip seneye mi emekli olayım? Cemil B.

Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre 51 yaşını tamamlayacağınız 29.9.2019 tarihinde emekli olmanız mümkün. Ancak askerliği sigorta öncesi yapmışsanız 540 gün askerlik süresinin tamamını borçlanmanız halinde emekliliğe hak kazanırsınız ve emeklilik dilekçesi verirseniz size hemen aylık bağlanır. Bu yıl emekli olmak 12 fazla maaş almak ve 12 ay daha az prim ödemek demektir. Bu da yaklaşık olarak cebinize 38.000 TL para gireceği anlamına gelir. Borçlanma bedeli olarak 14.750 TL ödemenizi düştüğümüzde bu yıl emekli olmanın size getirisi 23.250 TL olacaktır. Borçlanma ödeyerek hemen emekli olmanızı tavsiye ederim.