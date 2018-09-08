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Hemen bıçak altına yatmak doğru değil

Hastaya ameliyatı düşünmek için mutlaka fırsat verilmeli...

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:46
Hemen bıçak altına yatmak doğru değil

Kimi hastanelerde hasta anjiyodan çıkar çıkmaz ameliyathanelere götürülüyor. Bu çok yanlış. Hastaya düşünmek için fırsat verilmeli. Hasta da bunu istemeli... Paldır küldür ameliyata girilmemeli. Hasta ve yakınları hekimle konuşmalı. En az üç gün süre istemeli. Zaten titiz hekim de hastaya durumu anlatır, ameliyatın olumlu olumsuz yanlarını izah edip, düşünülmesini ister. Bu fırsat heba edilmemeli...

Hastanenin ameliyatlarındaki başarı oranı da öğrenilmeli. Ameliyat masası, her hastanede yatılacak yer değil. Tam donanımlı hastaneler tercih edilmeli. Ameliyat güvenilir uzman cerrahtan başka ekip ve donanımlı hastane işidir.

Size kaç paralık stent takılacağının pazarlığına girişenlere temenni ile yaklaşıp. Bir değil iki defa düşünün. “İlaç kaplı stent” tercih etmeniz doğrudur ama, o da pahalıdır. Sizi, cebiniz ve sağlığınız arasında ikilemde bırakanlar olabilir. Hazırlıklı olmalı, iyi düşünmelisiniz.

Hayatın gerçeklerini çaresiz kabul etmek zorundayız. Hasta da bu çelişkilere daha hastaneye giderken zihnen, ruhen hazırlıklı olmalıdır.

Ameliyat olacaksınız. Size “en yeni teknik” diyorlar. Durun ve düşünün: Acaba bu en yeni teknik, kaç kişi üzerinde olumlu sonuç vermiş?! Bazılarının, sizin böyle soruvermeniz karşısında canları sıkılabilir. Hiç aldırmayın. Can derdinde olan sizsiniz. Sorgulayıcı, tahkik edici olun.

Hekime güvenmiyorsanız, asla bıçak altına yatmayın. Güven temel unsurdur. Sadece hekime değil, ekibine, hastaneye de güvenmelisiniz. Eğer ameliyatta birden fazla teknik alternatifi varsa ve hasta için her ikisini de yapılabileceğini düşünüyorsa, tecrübeli bir hekim, seçimi hastaya bırakılabilir. İlla şöyle olacak diye dayatmaz. Hekimin üslûbuna dikkat edilmeli...

Ülkemizde, cerrah “ameliyat” derken, kardiyolog filme bakar ve “stent” diyebilir. Aslında evvelâ bu iki hekimin mutabakata varması gerekir. Hastaya bu uzlaşmanın sonucu söylenmelidir. Hasta “yağmur mu istersin, dolu mu?” dercesine ikilemde bıkarılıp “N’apim önce stent takılsın da olmazsa ameliyat oliiim..” çaresizliğinde ayrıca bir de psikolojik çöküntüye sürüklenmemelidir.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:46
  1. stent
  2. ameliyat
  3. anjiyo

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