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Hem yerli hem milli! Akıllı çözümlerin üretildiği belediye

Katıldığı Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt’ta hizmetleri yerli ve milli odaklı akıllı çözümlerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:59
Hem yerli hem milli! Akıllı çözümlerin üretildiği belediye

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt’ta hizmetleri yerli ve milli odaklı akıllı çözümlerle gerçekleştirdiklerini söyledi. Marmara Belediyeler Birliği Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde “Şehir İçin Yerli ve Milli Çözümler” başlıklı oturumda konuşan Başkan Ali Murat Alatepe, belediyecilikte yerli ve milli çözümlerin önemine değinerek ilçe genelinde belediyenin yaptığı sosyal yardımların taşındığı Türkiye’nin ilk milli ve yerli ödeme sistemi ESKART TROY’u anlattı.

Başkan Alatepe, “İstanbul’un en fazla sosyal yardım yapan belediyesiyiz. Göç alıyoruz, hızlı şehirleşmeden kaynaklanan ucuz şehirleşme oluyor. Sosyal yardım yaptığımız insanların en az 6 ay ilçede oturmasını zorunlu tuttuk. Bağış mekanizmasında tutarlı bir yardım sistemine geçtik. Türkiye’nin ilk yerli ve milli ödeme sistemine geçtik. Milli ve yerliye bakış açımız ön planda olmalıydı. Yaptığımız bağış sistemiyle Türkiye’nin ilk yerli ve milli ödeme sistemi TROY’la anlaşarak bu paranın Türkiye’de kalmasını sağladık. İkinci olarak ilçedeki esnafla anlaşarak onları sisteme dahil ettik ve yapılan yardımlar ilçe dışına çıkmadı, esnafımız kazandı. Üçüncü olarak da vatandaşımız yapılan yardımı modern ve insani olarak almaya başladı. Yapılan yardımı hiç kimse görmedi. Bu şekilde ilçede kalan paranın miktarı 40 milyon lirayı buldu” dedi. Alatepe, Türk Elektronik Param Kart Genel Müdürü Serkan Aziz Oral’a plaket takdim etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:59
  1. İstanbul
  2. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe
  3. Esenyurt
  4. yerli ve milli odaklı akıllı çözümler
  5. Marmara Belediyeler Birliği Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi
  6. Akıllı Belediyecilik Zirvesi
  7. Şehir İçin Yerli ve Milli Çözümler
  8. Başkan Ali Murat Alatepe
  9. ESKART TROY
  10. Türk Elektronik Param Kart Genel Müdürü Serkan Aziz Oral

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