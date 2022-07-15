Hem terörist hem sapkın seviciler! HDP'den Meclis'e trans önergesi

Eşcinseller topluma sapkınlıklarını empoze etmeye çalışırken, HDP'li vekil Züleyha Gülüm, hormon ilaçlarına erişemeyen transların yaşadığı sorunları Meclis'e taşıdı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, hormon ilaçlarına erişemeyen transların sorun yaşadığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Transların hormon ilaçlarına değindi

Gülüm, Meclis’e verdiği önergede, transların ilaçlara fahiş zamlar yüzünden erişemediğini ve bu konu hakkında bakanlığın görmezden gelip gelmediğini sordu.

"Bir grup trans aktivist, hormon ilaçlarına erişememe sorunlarına dikkat çekmek amacıyla örgütlenip Hormona Erişim Kampanyası başlatmıştır. Transların sağlık alanında maruz kaldıkları hak ihlallerinden biri, hormona erişimde karşılaştıkları zorluklardır." diyen Gülüm, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Translar özellikle cinsiyet uyum sürecinde son derece elzem olan hormona ulaşmakta büyük güçlük çekmektedirler. Bir yandan fahiş zamlar diğer yandan hormonların uzun süredir ne eczanelerde ne de ecza depolarında bulunmuyor oluşu, hormon tedavisini sürdüren veya hormon tedavisine başlayacak olan translar için kaygı verici bir durumdur.

"İlaçlara yüzde 200'e varan zamlar yapılmıştır"

Zira yapılan araştırmalar, hormona erişimin yaşam kalitesini artırdığını, depresyon, kaygı, stres ve öfke duygusunu azalttığını ortaya koymaktadır. Hormon stoklarının daralması ve derinleşen ekonomik krizle birlikte hormon ilaçlarına %200’e varan zamlar yapılmıştır. Artan enflasyon ve yoksulluk hormon ilaçlarına erişimi engellerken daralan stoklara çözüm üretilmemesi, transların temel özgürlük ve sağlık haklarının ihlaline yol açmaktadır.

"Transların sorunlarını görmezden mi gelinmektedir"

Bu bağlamda; Hormon ilaçlarına yapılan fahiş zamlar temel sağlık hakkı ve ruh sağlığı hakkının ihlali değil midir? Yoksullukla mücadele eden translar, her geçen gün artan hormon fiyatlarını nasıl karşılayacaktır? Temel sağlık ihtiyacı olan hormon ilaçlarının ücretsiz erişimi için bir planlamanız olacak mıdır? Translar için hayati önemi bulunan hormon ilaçlarının temini konusunda yaşanan sorunlar görmezden mi gelinmektedir? Bulunmayan hormon ilaçların temini konusunda ne yapacaksınız? Sistemli bir ayrımcılık ve dışlanma olgusuyla ile mücadele etmek zorunda kalan transların sağlık sistemi içerisinde karşılaştıkları hak ihlallerinden ve bu ihlallerin yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerinden haberdar mısınız? Ayrımcı sağlık politikalarının yarattığı sorunların çözümüne ilişkin somut adımlar atacak mısınız?”