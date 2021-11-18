Hem terör hem sapkın seviciler! HDP'li Beştaş'tan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Terör seviciliği ile birlikte sapkın seviciliğine de soyunan Beştaş, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararını hedef aldı.

"Danıştay bir karar verdi ve maalesef Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hukuka uygun buldu." diyen Beştaş, "Danıştay daha önce yürütmeyi durdurma talebini reddetmişti. Bugün ise İdari Dava İdareler Kurulu ile bu karar kesinleşti." ifadelerini kullandı.

'Çekilmeyeceğiz' hezeyanı!

Danıştay tarafından "oy çokluğu" ile alınan karar üzerinden AK Parti iktidarını hedef alan Beştaş, şöyle devam etti:

"Biz iktidara bağlı olan bu yargı kararını tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden kadınlar olarak da çekilmedik. Çekilmeyeceğiz."