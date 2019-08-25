Hem tembeller hem yalancılar

Kampanya süresince uçuk vaatlerde bulunan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mazbatayı almasının üzerinden 133 gün geçmesine rağmen verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı ortaya çıktı. Şeffaf belediyecilik anlayışından sosyal hizmetlere, ekonomiden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar geniş bir yelpazede sözler veren Yavaş’ın vaatlerinin üzerine yattığı bildirildi. Görev süresi boyunca halkın yararına olan tek bir projesini hayata geçirmeyen Yavaş’ın, ucuz şovlar aracılığıyla da halkı kandırmaya çalıştığı kaydedildi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun tatillerde sefahat sürmesi, Yavaş’ın ise sözlerini yemesi kamuoyunda rahatsızlık oluşturdu.

Balık hafızalı Ekrem sözlerini çabuk unuttu

AK Parti’nin hizmet anlayışıyla 25 yıldır beridir yönetilen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri’nin CHP’ye geçmesi sonrası her iki mega kent de kâbuslar yaşıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil yapmaktan çalışmaya fırsat bulamazken, Ankara’nın belediye başkanı Mansur Yavaş ise yerel halkla adeta dalga geçiyor. Mazbatayı almasının üzerinde 133 gün geçen Yavaş, Ankara’ya dair verdiği sözlerinin hiçbirini tutmadığı gibi gerçekleştirmek için bir irade bile ortaya koymuyor. Göreve gelmeden önce şeffaf belediyecilik naraları atan Yavaş, belediye hizmetleri hakkında kendisine yöneltilen sorulara, ‘Ticari sır’ iddiasıyla cevap dahi vermiyor. Belediye araçlarının üniversite öğrencilerine indirimli olacağı sözünü veren Yavaş, bu vaadiyle de ilgili harekete geçmedi.

İsmi gibi “yavaş” çıktı ne dediyse üstüne yattı

‘Halk Taşıt’ uygulamasıyla işçilere ve temizlik işçisi kadınlara ücretsiz ulaşım sözü veren Yavaş, aradan geçen 133 güne rağmen kılını kıpırdatmadı. Yine belediyelere bağlı toplu taşıma araçlarında ücretsiz internet sözü veren Yavaş, basit bir altyapıyla yerine getirilebilecek vaadini de gerçekleştirmedi. Ankara’nın simgesi Ulus ve Kızılay’ı haftanın belirli günlerinde trafiğe kapatacağını ve yayalara özel programlar düzenleyeceğini söyleyen Yavaş, bu sözünü de tutmadı. Belediyeden yardım alan ailelerin çocuklarını ücretsiz okutacaklarını iddiası da fos çıktı. Okulların açılmasına bir aydan daha kısa bir süre kalmasına rağmen belediye tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Barajların üstünü kapatacaktı

Kampanya döneminde Ankara’daki barajların üstünün kapatılacağı ve güneş enerjisi elde edileceğini söyleyen Yavaş halen adım atmadı.

Kültür turları düzenleyeceğini, Ankara’nın ilçeleri arasında turistik seyahatlere öncülük edeceğini ve şehri bir kültür abidesi haline getireceğin iddia eden CHP’li Yavaş, kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir vaadi bile yuttu. Ankara’da gerçekleşmiş ve Türk tarihi açısından önemli savaşların canlandırılmasını ve halka tarih şuuru aşılanacağını söyleyen Mansur Yavaş sözünü sahipsiz bıraktı.