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Yaşam Hem suçlu hem güçlü! Market çalışanlarını silahla kovaladı
Yaşam

Hem suçlu hem güçlü! Market çalışanlarını silahla kovaladı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 10:07:00 -

Ankara hayrete düşüren bir olay yaşandı. Aracını park etmek isteyen bir kişi market önündeki nar kasalarını devirdi. Nar kasalarını deviren kişi ardından market çalışanlarını silahla kovaladı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir kişi market önündeki nar dolu kasaları devrilmesinin ardından çıkan tartışmada market çalışanlarını silahla kovaladı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde bir marketin önünde meydana gelen olayda, bir sürücü aracın park ederken market önündeki nar dolu kasaları devirdi. Sürücü H.Y. ile market çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu sürücü H.Y. elinde tabanca ile market çalışanlarını kovaladı. H.Y. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan hareketli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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