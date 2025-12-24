  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı

Kirli çarklar dijital dünyada: Epstein’in karanlık arşivi "Jmail" ile halka açıldı!

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş

İsrail, kirli senaryolar peşinde! Siyoniste güvenen bedelini öder

Hani güçlü ekonomilerde merkez bankası başkanı bağımsızdı! Trump yeni başkanın profilini verdi

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Libya askeri uçağı Ankara'da düştü! Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar

Ermeni kilisesinde kılınan namaz görüntülerinin sırrı ne? Hristiyanlar neden rüku ve secde ederek namaz kıldılar?

Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!
Yerel Hem suçlu hem güçlü: Emniyet şeridini ihlal edemeyince çıldırdı!
Yerel

Hem suçlu hem güçlü: Emniyet şeridini ihlal edemeyince çıldırdı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Büyükçekmece’de bir sürücü trafikte emniyet şeridini kullanamayınca kendisine yol vermeyen sürücüye küfür edip aracını yumrukladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Kumburgaz’da bugün trafikte seyir halinde olan bir sürücü emniyet şeridinden geçmek istedi. Geçemeyince aracından inerek önde bulunan sürücünün yanına giderek küfür etmeye başladı. Aracı yumruklayan adamı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

100 gün sabret 1 milyon lira kazan!
100 gün sabret 1 milyon lira kazan!

Dünya

100 gün sabret 1 milyon lira kazan!

Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü
Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü

Gündem

Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23