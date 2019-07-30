0553 313 94 23

Hem pratik hem leziz! İşte, tam kıvamında karamel sos tarifi

Bu tarifi öğrendikten sonra bir daha hazır karamel soslardan satın almak istemeyeceksiniz.

30 Temmuz 2019 Salı 15:05
Hem pratik hem leziz! İşte, tam kıvamında karamel sos tarifi

Karamel sosun yakışmadığı tatlı yok gibi. Sütlü tatlılara ayrı bir hava katan karamel sos, kimi zaman tuzlu lezzetlere de farklı dokunuşlar kazandırıyor. Karamel sosu yapmanın zor olduğu düşünüldüğü içinse hanımlar genellikle bu leziz sosu hazır alıyor. Hazır olarak satılan karamel soslarda ise GDO riski taşıyan bolca mısır şurubu bulunuyor. “Ee, o zaman dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı gibi bir karamel sosu evimizde nasıl hazırlayacağız?" diyorsanız; sizin için şahane bir tarif hazırladık.

Algınızı değiştirecek

Karamel sosun zor hazırlanıyor olması konusundaki tüm algılarınızı yerle bir edecek bu tarif sevdiklerinizin yüzünü de güldürecek.

Kolay karamel sos tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı esmer şeker
  • 4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı krema
  • 1 yemek kaşığı vanilya özü 

Tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresini alın ve karıştırın.

5-6 dakikalık çırpma işleminin ardından ocağın altını açın.

Ocak kısık ateşte yanarken siz sürekli olarak karamel sosunuzu karıştırın.

Sos ısındıkça ağırlaşmaya başlayacaktır.

Ağırlaşan sosu ocaktan indirin. Sosunuzu cam kavanoza boşaltarak buzdolabında iki haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabından çıkardığınız sosu kullanmadan önce kısık ateşte ısıtabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Mor’un menajeri duyurdu: "Anlaşma tamam"
    1. Emre Mor’un menajeri duyurdu: "Anlaşma..
    2. Galatasaray'dan Emre Mor bombası
    3. Tarihi Taşhan, restorasyondan sonra..
    4. Başkan Atay’dan Katre’ye ziyaret
    5. Çankırı'da "fosil" kazıları
    6. Düğün pastanızı kendiniz yapmak..
    7. Sağlıksız ve hareketsiz yaşamla gelen..
    8. Dicle Elektrik başarılı personelini..
    9. Giresun’da iki otomobil çarpıştı..
    10. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    11. Minik Nehir ile ihtiyaç sahipleri için..
    12. Zeynep Mehmet Akköse İlkokulu’nda Sona..
    13. Düzce’de fındık hasadı tarihleri..
    14. Sol bilekteki ağrı kalp krizi sinyali
    15. Emre Mor Galatasaray’a transfer oldu..
    16. Kaçan kızına karşılık onun kızını..
    17. Üreticilere süt tankları teslim edildi
    18. Ronaldinho'nun 57 mülküne haciz
    19. Adıyaman'da feci kaza! Yol kenarında..
    20. Otomobil yol kenarında bekleyen anne..
    21. Başkan Yavaş’tan sanayicilere ziyaret
    22. Başkan Öztürk’ten Çiftçi Malları..
    23. Kral tahta çıkışının yıl dönümünde..
    24. Rusya'da orman yangınları
    25. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür,..
    26. Sıcaktan bunalan çocuklar süs..
    27. Milyonları ilgilendiriyor! Facebook ve..
    28. Etkisiz hale getirilen terörist, sözde..
    29. Hizmet-İş’ten greve destek
    30. FETÖ'den her yerde aranan eski..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!