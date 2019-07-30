Hem pratik hem leziz! İşte, tam kıvamında karamel sos tarifi

Karamel sosun yakışmadığı tatlı yok gibi. Sütlü tatlılara ayrı bir hava katan karamel sos, kimi zaman tuzlu lezzetlere de farklı dokunuşlar kazandırıyor. Karamel sosu yapmanın zor olduğu düşünüldüğü içinse hanımlar genellikle bu leziz sosu hazır alıyor. Hazır olarak satılan karamel soslarda ise GDO riski taşıyan bolca mısır şurubu bulunuyor. “Ee, o zaman dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı gibi bir karamel sosu evimizde nasıl hazırlayacağız?" diyorsanız; sizin için şahane bir tarif hazırladık.

Algınızı değiştirecek

Karamel sosun zor hazırlanıyor olması konusundaki tüm algılarınızı yerle bir edecek bu tarif sevdiklerinizin yüzünü de güldürecek.

Kolay karamel sos tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı esmer şeker

4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı krema

1 yemek kaşığı vanilya özü

Tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresini alın ve karıştırın.

5-6 dakikalık çırpma işleminin ardından ocağın altını açın.

Ocak kısık ateşte yanarken siz sürekli olarak karamel sosunuzu karıştırın.

Sos ısındıkça ağırlaşmaya başlayacaktır.

Ağırlaşan sosu ocaktan indirin. Sosunuzu cam kavanoza boşaltarak buzdolabında iki haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabından çıkardığınız sosu kullanmadan önce kısık ateşte ısıtabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.