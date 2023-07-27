Hem ömür boyu tatil hem kazançlı yatırım

Dört mevsim tatil olanağı sunan devre mülkler, ömür boyu tatil garantisiyle de son zamanların en karlı yatırım aracı olarak adından söz ettiriyor. 2020 yılının temmuz ayında satışa açılan, Marmaris’in en güzel koylarından birine sahip İçmeler’de yaz kış tatil konseptiyle yapımı devam eden devre mülk projesi Kızılbük Thermal Wellness Resort, şifalı termal suları, SPA imkanları, spor tesisleri, aquapark ve macera park gibi her yaşa hitap eden sosyal donatılarıyla dört dörtlük bir tatil fırsatı sunarken aynı zamanda kazançlı bir yatırım aracı olarak da ön plana çıkıyor.

“Projemiz devre mülk algısını değiştirdi”

Kızılbük GYO’nun bu proje ile birlikte devre mülk algısını değiştirdiğini belirten Mahmut Sefa Çelik, “Değişen tüketici beklentileriyle birlikte, devre mülk algısını değiştirerek sektörde yeni bir dönem başlattık. Artık insanlar, sadece bir tatil süresi için değil, sağlık, huzur ve yaşam kalitesi gibi unsurlar için de devre mülk sahibi olmayı tercih ediyorlar. Kızılbük'te mevsim fark etmeksizin lüks tatil olanaklarının bir araya geldiği benzersiz bir yaşam deneyimi sunuyoruz. Bu farklılaşma, projemizin satış rekorları kırmasını ve sektörde büyük bir ilgi uyandırmasını sağladı. Türkiye olarak, devre mülk sektöründe büyük potansiyele sahibiz ve Kızılbük Thermal Wellness Resort gibi örnek projeler bu potansiyelin gelişmesine katkı sağlıyor” dedi.





“Devre mülk sistemine büyük bir talep var”

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde devre mülk sistemine olan ilgi her geçen gün arttığını söyleyen Çelik,” Hem Türkiye’ye hem de dünya geneline baktığımızda yoğun bir devre mülk talebi var. Özellikle pandemi sonrasında insanlar, kendi özel alanlarına sahip olmanın ve güvenli tatil seçenekleri sunan tesisleri tercih etmenin önemini daha iyi anladılar. Ayrıca devre mülklerin karlı bir yatırım aracı olması da tercih edilme noktasında büyük bir etken. Dolayısıyla gelecekte devre mülk sistemine olan talebin daha da yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.

En kârlı yatırımlardan biri

Devre mülk sistemi ile bir mülke tamamen sahip olmanın getireceğinden daha az finansal riskle “ev konforunda” garantili bir tatil yapılabiliyor. Güvenilir projelerden devre mülk sahibi olanlar her yıl tatile fahiş fiyatlar ayırmak yerine, makul fiyatlarla gayrimenkul sahibi oluyor. 2020 Temmuz ayından 2023 Temmuz ayına kadar güçlü yatırım enstrümanı olarak bilinen dolar %279, altın ise %229 kazanç sağlarken, yatırımcılarına hem alışılmışın dışında bir tatil imkanı hem de kazandıran bir yatırım fırsatı sunan Kızılbük Thermal Wellness Resort %598 kazanç sağladı.

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Kiraya verilerek gelir elde edilebiliyor

Kızılbük Thermal Wellnes Resort, tesisteki ünitelerin belirlenmiş dönemlerdeki kullanım ve mülkiyet hakkını mülk sahiplerine verdiği için ileride kiralama ve satma imkanıyla yatırımcısına kazanç sağlıyor. Devre mülk yatırımcıları, mülkü kullanmadığı zaman kiraya vererek faydalanmaya devam ediyor ve bu sayede yılın her dönemi kazanıyor. Ayrıca Kızılbük Thermal Wellness Resort’un 2025-2028 yılları arasında, haziran ayında bölgedeki piyasa rayiçlerine göre kira geliri baz alındığında 6 yılda yatırımın kendini amorti edeceği de öngörülüyor.

Sezonluk değil yıl boyu tatil

Devre mülkte deniz kenarı, termal gibi çeşitli konseptlerde projeler mevcut. Bu durumda yatırımcılar dönemsel kazancına veya kendi tatil tercihlerine göre bir projeye yönelebiliyor. Ancak Kızılbük Thermal Wellnes Resort gibi hem deniz tatili hem de termal tatil imkanı sunan ender projeler, çam ormanları ve eşsiz kumsalları ile dört mevsim boyunca kullanım imkanı sunduğundan büyük ilgi görüyor.