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Hem leziz hem pratik: 5 dakika çorbası

İçinizi ısıtacak bir kase çorbayı hazırlamak için yalnızca 5 dakikaya ihtiyacınız var. İşte, leziz mi leziz 5 dakika çorbası tarifi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:39
Hem leziz hem pratik: 5 dakika çorbası

Muhteşem sofralar hazırlamak için her zaman bolca vakit bulamayız. Bazen çat kapı misafir gelir ya da işlerimizi yetiştirmeye çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışızdır. İşte, böylesi anlarda hızlıca hazırlayabileceğimiz yemeklere ihtiyaç duyarız. Böyle bir gün yaşıyorsanız; bu tarif fazlasıyla işinize yarayacak.

5 dakika çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 4 su bardağı et suyu
  • 1 adet soğan
  • 1 adet patates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 adet kabak
  • 4 adet mantar
  • 2 s bardağı kadar doğranmış ıspanak
  • 1 adet domates
  • Yarım su bardağı kıyma
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvıyağ 

Öncelikle yağı ve kıymayı ocağa alarak işleme başlayın.

Kıyma kavrulunca içerisine salçayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kalan malzemeleri tencere ekleyin.

Et suyu da tencereye eklenince çorbanın 5 dakika kaynamasını bekleyin.

Çorbanız kaynayınca blendar yardımıyla karışımı pürüzsüz hale getirin.

Arzu ederseniz çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:39
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