Hem kilo verin hem enerjinizi yitirmeyin! İşte, kurşun geçirmez kahve tarifi

Etraftaki kimle konuşsak herkesin derdi fazla kiloları. Kimi aylardır sıkı diyetler uygulamasına rağmen pek bir kilo veremiyor kimi ise kurban bayramında aldığı kilolardan şikayetçi. Kilo vermek içinse önce motivasyon gerekir sonra ise doğru bir beslenme programı.

Önemli olan kalori takibi

Son dönemde tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan oruç diyeti bir diğer adıyla aralıklı beslenme şeklini benimseyebilirsiniz. “Yok ben öyle günde iki öğüne dayanamam” diyorsanız da 3 ana 3 ara öğün beslenebilirsiniz. Hangi formülü kullanırsanız kullanın arzu ettiğiniz kiloya ulaşabilmek için kalori takibi yapmanız gerekiyor. Kalori takibi sayesinde hem motivasyon sağlarsınız hem de kaçamaklar yaptığınız öğünleri doğru bir planla dengeleyebilirsiniz.

Hareket etmek şart

Kilo vermek için yalnızca düşük kalorili beslenmek yeterli değildir. Günde en az 2,5 litre su içmek ve biraz spor yapmak son derece önemlidir. Spor içinde saatler boyunca salonlarda kalmanıza gerek yok. Bunun için yarım saat yürümeniz bile yeterli olacaktır.

“Gücüm kalmadı” şikayeti

Diyet yapanların en büyük şikayeti ise enerjilerini yitirdiklerini düşünmeleridir. Daha az kalori ve yapılan egzersizler kendinizi yorgun hissetmenize sebep olabilir. Bunun içinse doğru takviyelerle bedeninizi güçlendirmelisiniz. Tüm dünyada 'Kurşun Geçirmez' kahve olarak adlandırılan içecek diyet yapanların en yakın dostu olmaya başladı. Bu içecek hem tüketildikten sonra enerji veriyor hem de metabolizmayı tahmin ettiğinizden fazla hızlandırıyor.

İşte, diyet yapanların gönül rahatlığıyla içebileceği kurşun geçirmez kahvenin tarifi!

Malzemeler:

1 su bardağı taze demlenmiş filtre kahve

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırladığınız filtre kahvenin içerisine hindistan cevizi yağı ve tereyağını ilave edip karıştırın. Arzu ederseniz kahvenize bir miktar toz tarçın da ekleyebilirsiniz. İşte, bu kadar kolay! Kahveniz hazır.

Kurşun geçirmez kahvenin faydaları nelerdir?

Öncelikle bu kahve daha önce de belirttiğimiz gibi metabolizmayı harekete geçirin.

Kurşun geçirmez kahveyi içerek karbonhidrat ve şeker ihtiyacınızı frenlemiş olursunuz.

Bilimsel çalışmalar kurşun geçirmez kahvenin organların ve cildin yaşlanma hızını yavaşlattığını kanıtlamıştır.

Aman dikkat!

Kurşun geçirmez kahve metabolizmayı hızlandırsa da sürekli olarak tüketilmemelidir. Çünkü 2 yemek kaşığı yağ içeren bu kahve sürekli ve aşırı kullanımına çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, bu kahvenin keto diyeti uygulayanlar tarafından tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Son dönemin en popüler diyeti keto nedir?