Hem Kıbrıs’ın yüzme mesafesinde olduğunu kanıtlayacak hem rekor kıracak

Yeni Akit / Ankara

Kıbrıs’a yüzerek gidip gelerek tüm zamanların dünya rekorunu kırmaya hazırlanan rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, "11 yıl aradan sonra Şimdi sırada Yeni Rekor denemem ile Yüce Türk Milleti adına bir rekor daha kıracağız Allahın izniyle Bu defa Kıbrıs'a yüzerek gidip yüzerek geri dönüş yapacak 160 km mesafeyi kat ederek tüm zamanların dünya rekorunu kıracağız" dedi.

Kıbrıs yüzme mesafemizde olan yavru vatanımızdır

“Kıbrıs yüzme mesafemizde olan yavru vatanımızdır” diyen Sunaçoğlu şunları söyledi: “Bunu tüm dünya milletleri bir kez daha hatırlayacak ve anlayacaktır. Bu arada dünyadaki tüm açık deniz yüzücülerine açık çağrımdır. Yarışmak isteyen veya benimle beraber yüzmek isteyen spor ahlakına sahip herkese projemde yer vardır. Ben kendi rekorumu geliştireceğim ve bir yeni rekor kıracağım. Tüm sporculara meydan diyorum”