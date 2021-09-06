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Ekonomi Hem istihdam sağlıyor hem ihracat yapıyor
Ekonomi

Hem istihdam sağlıyor hem ihracat yapıyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde topraksız tarımla çilek üretimini artıran girişimci Fatih Şen, hem istihdam sağlıyor hem de Rusya, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 11:09:00 -
Hem istihdam sağlıyor hem ihracat yapıyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde topraksız tarımla çilek üretimini artıran girişimci Fatih Şen, hem istihdam sağlıyor hem de Rusya, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor. 20 dönüm alana topraksız çilek serası kuran ve akıllı tarımla rekolte oranını üçe katlayan Şen, “Dönüm başına 15 tonlara ulaşan üretim yapabiliyoruz, sonbaharda diktiğimiz bitkiden hazirana kadar kesintisiz ürün alabiliyoruz” dedi. Serasında normal günlerde 5 veya 8 kişinin sabit olarak çalıştığını; dikim ve hasat dönemlerinde bu sayısının 30’a kadar çıktığını belirten Şen, şunları söyledi: “Bu sene ihracata başladık. Salgın sürecindeki tam kapanma döneminde birçok ülkeye ihracat yapmayı başardık. Ürünlerle ilgili güzel dönüşler aldık. Çilek ihraç ettiğimiz ülkelerden özellikle Rusya ve Almanya’daki tüketiciler ürünlerimizi çok sevdi. Almanya’nın Berlin ve Frankfurt pazarlarında ilgi yoğundu. Yüksek teknolojiyle kaliteli üretim yaptığınızda, entegre ekosistem kurduğunuzda ihracat bacağı her üründe geliştirilebilir.”

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