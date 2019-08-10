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Hem hafif hem kıyır kıyır: Zeytinyağlı baklava

Hanımlar bayramda misafirlerinize damakları şenlendirecek bir baklava hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. Bu baklavayı yedikten sonra kesinlikle midenizde yanma hissetmeyecekseniz.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
Hem hafif hem kıyır kıyır: Zeytinyağlı baklava

Bayramlar ikramsız olmaz. Bayram ziyaretlerinde gidilen her evde mutlaka çeşit çeşit sarma, dolma ve baklava ikram edilir. Ee, malumunuz kurban bayramı olduğu için tatlılara bu kez kavurmalar da eşlik edecektir. İkram listeleri bolca şeker, yağ ve protein içerirken; siz hafif bir şeyler ikram etmek istiyorsanız; bu tarif kurtarıcınız olacak. İşte, dillere destan zeytinyağlı baklava tarifi…

Zeytinyağlı baklava tarifi

Malzemeler

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı su
  • 3.5 su bardağı şeker
  • Yarım limon

Baklava için:

  • 40 yaprak baklava yufkası
  • 2 su toz antep fıstığı ya da ceviz
  • Zeytinyağı

Bayram temizliği, koşuşturmaca derken baklava hamuru açmaya vaktiniz yoksa tatlınızı hazır yufkayla hazırlayabilirsiniz. “Yok, ben yufkamı kendim açarım” diyorsanız klasikleşen hamurunuzla bu tarifi uygulayabilirsiniz.

İşe şerbet yaparak başlayın.

Şerbet için tencereye suyu, şekeri ve limon suyunu alın.

Şerbet kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Şerbet ılınırken siz yufkaları dizmeye başlayın.

Baklava tepsisini zeytinyağı ile güzelce yağlayın.

Sonrasında üst üste üç adet baklava yufkasını yerleştirin.

Üç katta bir yufkaların üzerine zeytinyağı gezdirin.

20. kata gelince araya antep fıstığı ya da çekilmiş ceviz ekleyin.

Ardından 20 kat yufkayı üç katta bir zeytin yağlayarak sermeye devam edin.

Baklavanın en üstüne fırça yardımıyla zeytinyağını sürün. Baklavanızı dilimlemeyi de ihmal etmeyin.

Baklavanızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.

Fırından aldığınız baklavanın üzerine ılık şerbeti boşaltın.

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
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