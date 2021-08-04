Hem faşist hem de provokatör! Tanju Özcan’dan büyük saygısızlık
Mültecilere yönelik faşist yaklaşımı ile gündeme gelen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında AK Partili üyelere çay fırlattı. Yapılan saygısızlık büyük tepki topladı.
Mültecilere yönelik faşist uygulamaları ile gündeme gelen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında AK Partili üyelere çay fırlatarak büyük bir saygısızlığa imza attı.
Özcan "Sizi Cumhurbaşkanı gibi mi sakinleştireyim? Alın o zaman size çay!" ifadelerini kullandı.
Özcan’ın haddini aşan hareketi hem ilde hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.