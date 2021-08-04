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Siyaset Hem faşist hem de provokatör! Tanju Özcan’dan büyük saygısızlık
Siyaset

Hem faşist hem de provokatör! Tanju Özcan’dan büyük saygısızlık

Mültecilere yönelik faşist yaklaşımı ile gündeme gelen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında AK Partili üyelere çay fırlattı. Yapılan saygısızlık büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 11:40:00 - 2021-08-04 11:42:30

Mültecilere yönelik faşist uygulamaları ile gündeme gelen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında AK Partili üyelere çay fırlatarak büyük bir saygısızlığa imza attı.

Özcan "Sizi Cumhurbaşkanı gibi mi sakinleştireyim? Alın o zaman size çay!" ifadelerini kullandı.

Özcan’ın haddini aşan hareketi hem ilde hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Yorumlar

makam farketmez

Oğlan her yerde oğlandır hanki koltukta hangi makamda olması mühim değil
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Bolu

Kadim Osmanlı şehrini bu ite teslim ettiklerine göre şu anki Bolu milleti hikaye… Bu devran dönene kadar oradan geçmem ya da sadece tuvalet için dururum. Yazıklar olsun
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