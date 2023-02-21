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Gündem Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör
Gündem

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Diyanet’in evlat edinme konusunda verdiği fetva laikçiler tarafından çarpıtıldı. Her zamanki gibi Diyanet üzerinden İslami değerlere saldıran laikçilerin, kendi mahallelerinde yaşananlara sessiz kalması ise dikkat çekiyor. Sol- kemalist çizgideki Refik Erduran’ın, eski karısının kızıyla evlenip 3 çocuk yapmasına gözlerini kapatan laikçiler, İslam’da “nesebin korunmasına dikkat çeken” Diyanet’e çarpıtma sözler üzerinden yüklenerek hazımsızlıklarını ve İslami değerlere olan kinlerini bir kez daha gözler önüne sererken, Erduran’ın geçmişi Diyanet’in gösterdiği hassasiyetin haklılığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:45:00 -
Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

 yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda çocuk ailesiz kaldı. Türkiye’de yüz binlerce aile, çocuklara koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu. Bu buruk gelişmenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam’da evlatlık müessesesinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili fetva yayınladı.
Diyanet’in fetvasında evlatlık çocuğun öz çocukla bir olmadığı, İslam’da her çocuğun mümkün mertebe kendi öz ailesinin nesebinden sayıldığı belirtildi.

Fetva çarpıtıldı

Laikçi azınlık, Din İşleri Kurulu’nun tamamen nass’a dayanan fetvasını çarpıttı. Koca metnin içinden bir cümle kırpıldı ve, “Diyanet’ten skandal fetva: Evlatlıkla evlenilebilir” başlıklı haberler peş peşe servis edildi.

Özellikle Cumhuriyet ve BirGün, “İstismara kılıf, evlatlıkla evlilik”, “Evlatlıkla nikah olur”, “Bu zihniyetle nereye kadar?” başlıklı haberlerle Diyanet İşleri’ni ve İslam’ı alenen hedef gösterdi.

Önemli olan nesep

Laikçi azınlığın fetvayı çarpıtıp ortalığı velveleye vermesinin ardından Din İşleri Yüksek Kurulu yeni açıklama yaptı. Açıklamada koruyucu aile olmanın önemi vurgulandı, çocuklara sahip çıkmanın ayet ve hadislerde Müslümanlara emredildiği belirtildi.

Ayrıca İslam’ın mümkün mertebe her çocuğun kendi öz ailesine nispet edilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, “İslam, anne babası dışında bir kimsenin, her açıdan çocuğu olarak görülmesini doğru bulmaz. Nitekim bir çocuğun gerçek ailesi ile arasında var olan kan bağıyla ortaya çıkan birçok hukuki sonuç, koruyucu aile ve evlatlık ilişkisinde oluşmaz. Koruyucu aile olunan bir çocuğun bu aile bireylerine mahrem olmaması da bu hükümlerden biridir. Bu konuda İslam alimleri görüş birliği içerisindedir. Kaldı ki hiç kimsenin himayesine aldığı çocuğun kendi soy kütüğü ile ilişkisini kesmeye, ona öz ana babasını unutturmaya hakkı da yoktur” denildi.

Erduran’a bak Diyanet’in haklılığını gör

İslam, nesebin güçlü ve bilinir kalması için bu hassasiyete önem gösterirken. laikçilerin, kendi mahallelerinde gerçekleşen, nesep, soy, sop tanımayan rezilliklerine sessiz kalması ise dikkat çekiyor. Bunun en çok bilinen örneklerinden biri de Refik Erduran. Sol- kemalist çizgide yıllarca oyun yazan ve sanat – sepet tayfanın bayrak taşıyıcılığını yapan Refik Erduran, eşini yıllarca başkasıyla aldattı. Yetmedi, eski eşinin kızıyla evlendi. Bu da yetmedi, evlat edindiği üvey kızından 3 çocuk yaptı.

İslam’ın reddettiği evlat edinme hükmünü diline dolayarak günlerdir Diyanet’in fetvasını çarpıtanlar geçmişte üvey kızıyla evlilik Refik Erduran örneği ile adeta duvara tosladı. Refik Erduran’ın evlat edindiği üvey kızı ile evlenmesi, Diyanet’in evlat edinmeye karşı olan ancak ‘koruyu aile olabilir’ şeklindeki fetvasının ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı.

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Yorumlar

Muhammedim

Ya arkadaş fetva müslümanlara veriliyor. Sizin gibi dinsiz imansızı ne bağlıyorda hazmedemiyorsunuz. Çekin iğrenç dillerinizi benim dinimden. SANA NE BENİM DİYANETİMİN BANA VERDİĞİ FETVADAN!!!

Mehmet

Yahudi gazetesi cumhuriyet
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