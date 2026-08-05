  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar! 'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı Suriye ordusundan sınırda flaş karar! Tüm izinler iptal edildi, birlikler teyakkuza geçti! Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor! Anlaşma tamam! Mohamed Salah yarın Trabzon’a geliyor Tahir Sarıkaya tutuklandı Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi! Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" teklifini imzaladı Erkan Tan'dan Özkök'e sert tepki: Özkök "Batı putperesti" Ailesi mezarlık katliamı sonrası ilk kez konuştu! Bakın neyi önerdi
Yerel Hem ehliyetsiz hem de sarhoş sürücüden ‘bomba rezillik’
Yerel

Hem ehliyetsiz hem de sarhoş sürücüden ‘bomba rezillik’

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Polis çevirmesinde durdurulan ehliyetsiz ve alkollü sürücü bomba gibiyim derken doğruları söyledi. Trafikte herkesin can güvenliğini tehlikeye atan “canlı bomba” gibi hareket edip utanmayan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Tekirdağ Çorlu’da polis çevirmesinde durdurulan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ceza kesilen ve aracı çekilen sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, muhabirin sorusuna "Bomba gibiyim" cevabını verdi.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleşirdi. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 1,00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafik men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Alkollü sürücü, muhabirin, ‘geçmiş olsun, nasılsınız’ sözlerine de, "Bomba gibiyim çok şükür" diyerek karşılık verdi. Sürücü, "Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı. Canımız sağ olsun" dedi.

Cezası tatbik edilen sürücü, yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından ifadesi için karakola götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23