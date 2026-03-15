Togg T10F Trabzon’da taksi oldu! Karadeniz’in sarp yollarında bir milli gurur Çok sevdiğiniz ABD'de de savcılar Adalet Bakanı oluyor bu kadar korkmayın! Siyonist ve haçlı ittifakının ortağı Kuveyt’ten alçak saldırı: Amerikan üsleri için 5 İran İHA’sını düşürdüler Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor! İnsanlık bu alçaklığı unutmayacak! Trump katliamı eğlenceye dönüştürdü! ‘Şartlar yetersiz’ bahanesiyle kalleş saldırılara devam İletişim Başkanı Duran medya temsilcileriyle iftarda buluştu! Medya sektörü için yeni adımlar Metres rezaletlerine 'hüsnüzan' kılıfı! "Erdoğan’a 'Ebu Cehil' muamelesi, Tanju Özcan’a 'Amel Defteri' koruması Batı’nın kâbusu oldu: Kim Jong-un’dan düşmanlarına füze gibi mesaj! Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı! 'Olmaması büyük sürpriz' Siyonistlere Büyük Şok: Ne savunacak Mühimmatları kaldı ne de kaçacak yerleri!
Hem ehliyetsiz hem de kaldırımdan gidiyor: Motosiklet küçük çocuğa çarptı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımda motorla seyreden ehliyetsiz sürücü, 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa çarparak yaralanmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda 15 yaşındaki Tunahan D.’nin kullandığı 07 CHU 963 plakalı motorlu bisiklet, kuruyemişçiden çıkan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet El Hamza’ya çarptı. Kaza anı ve kazayı görüp iş yerinden çıkan annesinin panik anları güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk başını kaldırımda bulunan banka çarparak yaralandı. Küçük Muhammet 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motorlu bisiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, motorlu bisikletin de aynasının takılı olmadığı belirlendi.

Motorlu bisiklet sürücüsüne sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, kaldırımda motorlu bisiklet kullanmaktan 5 bin TL, motorlu bisikletin aynasının olmamasından bin TL, motorlu bisiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 86 bin TL para cezası uygulandı.

