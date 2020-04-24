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Aktüel

Hem dezenfekte hem davul aracı

Balıkesir Dursunbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, ilginç bir uygulamaya imza atarak ramazan davulcularının bulaş riskini arttırmaması amacıyla ilaçlama aracıyla hem dezenfekte çalışması yapıyor hem de ses sistemi yerleştirilen araç ile davul çalıyor.

2020-04-24 10:10:08 -
Hem dezenfekte hem davul aracı

Balıkesir Dursunbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, ilginç bir uygulamaya imza atarak ramazan davulcularının bulaş riskini arttırmaması amacıyla ilaçlama aracıyla hem dezenfekte çalışması yapıyor hem de ses sistemi yerleştirilen araç ile davul çalıyor.


Dursunbey Belediyesinin gece saatlerinde yaptığı dezenfekte çalışmalarında artık vatandaşlar da sahura uyandırılacak. Ramazan ayının ilk sahurunda uygulanmaya başlayan anons sistemli ramazan davulcusu büyük ilgi gördü. Vatandaşları şaşkınlıkla yataklarından uyandıran uygulama beğeni topladı.


Korona virüs salgını sebebiyle davulcuların bahşiş alarak bulaş riskini arttıracağı düşünüldüğü için bu tür bir uygulamaya gittiklerini ifade eden Dursunbey Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan, ilaçlama aracı ile gece saatlerinde hem dezenfekte çalışması hem de ses sistemi ile manili davul çalarak vatandaşları sahura uyandırdıklarını belirtti. Korona virüsle mücadele kapsamında bu uygulamaya başladıklarını ifade eden Bahçavan, "İnşallah bu salgın tez zamanda son bulur bizler de alışageldiğimiz Ramazan aylarını hep birlikte yaşarız" dedi.


Sahur vaktine kadar ilçenin her cadde ve sokağında dolaşan araçta çalan maniler de dikkat çekti.

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