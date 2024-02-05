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Gündem Hem de CHP binasında! Yine çaycıya sarkıntılık ettiler
Gündem

Hem de CHP binasında! Yine çaycıya sarkıntılık ettiler

Yeniakit Publisher
2024-02-05 18:56:00 -
Hem de CHP binasında! Yine çaycıya sarkıntılık ettiler

CHP'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesi belediye başkan adayı Abdurrahim Sönmez, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Sönmez'in ilçe binasında yeni işe başlayan 19 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Mide bulandıran olay; yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz ve mobing uygulamaktan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'u akıllara getirdi.

CHP'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez (49), ilçe binasında, çaycı olarak işe başlayan B.D.(19) adlı kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Şikayet sonrası CHP'li Sönmez tutuklandı

CHP'nin Bismil'den belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez, iddiaya göre; 2 Şubat'ta ilçe binasına çaycı olarak alınan B.D.'ye 1 gün sonra cinsel saldırıda bulundu. B.D., kuzeni F.D. ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Sönmez'den şikayetçi oldu. B.D., ifadesinde, "2 Şubat'ta çaycı olarak işe alındım. Sonraki gün Abdurrahim Sönmez, 'Bana bey diye hitap etme' diyerek, bacaklarıma dokundu. Akşam saatlerinde odasına çay götürdüğüm sırada dudaklarımdan zorla öperek, göğüslerime dokundu. Bunun üzerine parti binasından ayrıldım" dedi. Şikayet sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan Sönmez, işlemleri sonrası tutuklandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi

CHP İl Başkanı Abdullah Atik ise B.D.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia edip, "Parti ile ilgili bir durum değil. Sönmez, seramik işi yapıyor. Kız işe yeni alınmış, para istemiş. Adam yok deyince kız şikayetçi olmuş" dedi.

CHP İl Başkanı'ndan çaycı kadına taciz

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz ve mobing uygulamaktan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un taciz ve mobingine maruz kalan 40 yaşındaki S.Y. isimli kadın "İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Tehdit ettiler. Ses kayıtlarına kumpas dediler. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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