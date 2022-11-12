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Siyaset Hem camiye gelmezler hem de… Hani nerede ibadet hürriyeti?
Siyaset

Hem camiye gelmezler hem de… Hani nerede ibadet hürriyeti?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Camiye gelmezler, hutbede şunu okuyacaksın derler!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-11-12 11:22:00 -
Hem camiye gelmezler hem de… Hani nerede ibadet hürriyeti?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, camilerdeki hutbelere müdahale etmeye çalışan ama cami yolunu bilmeyen muhaliflere tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye’de, cumhuriyet var değil mi?

Türkiye’de, düşünce özgürlüğü var değil mi?

Kimse istemediği bir şeyi yapmaya zorlanamaz. Yine istediği şeyi de yapmamaya zorlanamaz, değil mi?

İnsanlar ibadetlerinde hürdürler, değil mi?

Kimsenin ibadetine karışılamaz, ibadeti yapmaya zorlanamayacağı gibi, yapmamaya da zorlanamaz, değil mi?

İbadetin şekli dışardan müdahale ile belirlenemez, değil mi?

Bir başkasını yapacağı ibadete, “Şöyle şöyle ibadet edeceksin. Şunu ekleyeceksin, bunu çıkaracaksın” denilemez, değil mi?

Lafa gelince bunların hepsinin edebiyatı yapılır..

“Ülkemizdeki tüm özgürlükleri, cumhuriyet bize bahşetti. Laiklik sayesinde, bizler bu hakları elde ettik. Bize özgürlük ve haklarımızı sağlayan laiklik ve cumhuriyet ise, M. Kemal’in armağanı” denilir..

Peki gerçekte öyle mi?

İbadet hürriyeti, düşünce hürriyeti gerçekten var mı?

Cumhuriyet kavramı ne derece işlerlik kazanmış?

Buyrun testimizi yapalım..

Hemen her gün, tepemizde “laiklik” ve “cumhuriyet” kavramları üzerinden boza pişiren Cumhuriyet gazetesinden örnekleyelim..

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