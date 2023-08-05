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Gündem Hem başvurular hem de ödemeler başladı! İşte paranızı nasıl geri alacağınızın cevabı
Gündem

Hem başvurular hem de ödemeler başladı! İşte paranızı nasıl geri alacağınızın cevabı

Yeniakit Publisher
2023-08-05 13:37:00 -
Hem başvurular hem de ödemeler başladı! İşte paranızı nasıl geri alacağınızın cevabı

Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen para cezalarının iadesi başladı. Ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından iade edilecek. Toplam iade tutarı ise 309 milyon lirayı bulacak.

Pandemi döneminde maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesilen para cezalarına yapılan itirazlar, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde karara bağlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu Resmi Gazete ekinde yer aldı.

Kesilen para cezaları, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

Başvurular ve ödemeler nasıl yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan başvuru dilekçesi doldurulduktan sonra, varsa idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor. 
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Başvurular, ödemenin vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/PTT'ye yapılmış olması halinde, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi www.gib.gov.tr üzerinden yapılabileceği gibi ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla yapılabilir.

Eğer ödemeler cezayı veren birime hizmet veren muhasebe birimine, malmüdürlüğüne veya defterdarlık muhasebe müdürlüğüne yapılırsa, ödemenin yapıldığı muhasebe birimine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer muhasebe birimleri aracılığıyla başvurular yapılabilir.

İade tutarı 309 milyon lirayı bulacak

Karara göre, 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilecek. Toplam iade tutarı ise 309 milyon lirayı bulacak.

Her dört kişiden biri ceza ödedi

Pandemi sürecinde maske takmama ve sokağa çıkma yasağı gibi kuralların ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Her dört kişiden biri bu kapsamda ceza ödedi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza ise çıkan yasa çerçevesinde silindi.

 

 

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