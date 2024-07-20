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Teknoloji Hem Android hem de İOS için! Efsane program geri döndü
Teknoloji

Hem Android hem de İOS için! Efsane program geri döndü

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:30:00 -
Hem Android hem de İOS için! Efsane program geri döndü

Nostaljik müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Winamp, yıllar sonra geri döndü. 90'ların sonu ve 2000'lerin başında bilgisayar kullanıcılarının vazgeçilmezi olan müzik oynatıcı, şimdi hem iOS hem de Google Play mağazalarında yeniden indirilebilir durumda.

Winamp, 1997 yılında Nullsoft tarafından geliştirildi ve kısa sürede müzik tutkunlarının favorisi haline geldi. Kullanıcı dostu arayüzü, özelleştirilebilir temaları ve geniş format desteği ile bilinen Winamp, dijital müzik çağının öncülerinden biriydi. Ancak, zamanla gelişen teknoloji ve yeni medya oynatıcılarının piyasaya çıkmasıyla popülaritesini yitirdi.

2013 yılında AOL tarafından kapatılan Winamp, 2018 yılında Radionomy tarafından satın alındı ve yeniden canlandırma çalışmaları başladı. Şimdi, modern mobil cihazlara uygun hale getirilmiş yeni versiyonuyla geri dönen Winamp, hem nostaljik kullanıcıları hem de yeni nesil müzik severleri hedefliyor.

Yeni Özellikler ve Modern Dokunuşlar

Winamp'ın yeni versiyonu, klasik arayüz ve işlevselliğini korurken, modern kullanıcıların ihtiyaçlarına göre güncellendi. Kullanıcılar, mobil uygulamalar üzerinden müzik koleksiyonlarını kolayca yönetebilir, çeşitli çalma listeleri oluşturabilir ve internet radyolarını dinleyebilirler. Ayrıca, sosyal medya entegrasyonu ve podcast desteği gibi özellikler de eklenmiş durumda.

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